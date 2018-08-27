قال مصدر مكسيكي الاثنين إن ميكسيكو وواشنطن توصلتا إلى اتفاق بشأن القضايا الثنائية في إعادة التفاوض على اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) مما يفتح الباب لعودة كندا إلى المحادثات.
مكسيكو تتفق مع واشنطن بشأن نافتا ودعوة كندا للعودة للمحادثات
مكسيكو تتفق مع واشنطن بشأن نافتا ودعوة كندا للعودة للمحادثات
وبشكل منفصل، قال الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو على تويتر إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بخصوص أهمية عودة كندا إلى محادثات نافتا بهدف الانتهاء من المفاوضات الثلاثية التي انطلقت قبل عام هذا الأسبوع.
من جهته قال الرئيس الأمريكي في تغريدة له عبر تويتر " صفقة كبيرة تبدو جيدة مع المكسيك".
وجاء ذلك مع اقتراب واشنطن والمكسيك من التوصل لاتفاق خلال ساعات، حسبما أعلن وزير الاقتصاد المكسيكي "إيدفونسو جوجاردو".
وأضاف الوزير المكسيكي أن المحادثات مع المسؤولين الأمريكين تبدأ اليوم من جديد، ولكنه أشار إلى أن الاتفاق في حاجة إلى المزيد من العمل.
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن يوم السبت الماضي أن الاتفاق التجاري مع المكسيك قريب.
وركزت المباحثات الثنائية بين واشنطن والمكسيك بشأن اتفاق نافتا على صياغة قواعد جديدة لصناعة السيارات والتي كانت من أبرز النقاط التي اعترض عليها الرئيس الأمريكي.
وغابت كندا عن معظم الجولة الأحدث من مباحثات نافتا بينما عكفت المكسيك والولايات المتحدة على تسوية القضايا الثنائية العالقة بينهما.
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