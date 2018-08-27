الإمارات تنفي تعرض مطار دبي لهجوم بطائرة مسيرة من قبل الحوثيين

نفت الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين تقارير عن مهاجمة المسلحين الحوثيين اليمنيين المتحالفين مع إيران لمطار دبي الدولي بطائرة مسيرة، وقالت إن العمليات في المطار تسير بشكل طبيعي.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان بثته وكالة أنباء الإمارات "لا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي الدولي، وحركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي".
وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قد قالت في وقت سابق إن طائرة مسيرة من نوع "صماد-3" استهدفت المطار، دون أن تذكر أي أدلة، كما لم ترد أي تقارير عن أضرار أو إصابات بشرية.
وأكدت في تغريدة أخرى نشرتها قناة المسيرة التلفزيونية اليمنية على حسابها الرسمي أن جميع مناطق الإمارات باتت في مرمى طائرتها.
ومنذ العام 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا يضم الإمارات والبحرين والكويت ودولا أخرى ، بطلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، للتصدي للانقلاب الذي قام به الحوثيون المدعومون من إيران، في عام 2014 واستولوا من خلاله على مفاصل الدولة.
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