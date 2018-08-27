أوبر .. من السيارات إلى عالم الدراجات الهوائية ودراجات سكوتر
بعد السيارات، "أوبر" تقتحم مجال الدراجات الهوائية ودراجات سكوتر
بعد السيارات، "أوبر" تقتحم مجال الدراجات الهوائية ودراجات سكوتر
أعلنت شركة أوبر لخدمات تأجير السيارات اعتزامها إعطاء أولوية في نشاطها للدراجات الهوائية، كجزء من استراتيجية طويلة المدى تقوم على فكرة أن السيارات سوف تكون أقل انتشاراً في المستقبل، ذلك لأن الناس باتوا أميل إلى استخدام وسائل النقل الشخصية للرحلات القصيرة.
وأضافت أوبر دراجاتها الإلكترونية لأول مرة إلى تطبيقها في شهر فبراير/شباط، واستحوذت في أبريل/نيسان على شركة خدمات الدراجات "جامب" مقابل صفقة بلغت قيمتها حوالي 200 مليون دولار، وتنتشر الدراجات الكهربائية حاليًا في ثماني مدن أميركية، بما في ذلك نيويورك وواشنطن ودنفر، كما سيتم إطلاقها قريبًا في العاصمة الألمانية برلين.
كما أبرمت أوبر مجموعة من صفقات الاستثمار ضمن شركات الدراجات، بما في ذلك صفقة مع شركة دراجات سكوتر كهربائية "لايم"، إلى جانب توقيعها صفقة تعاون مع تطبيق "ماسابي" البريطاني الذي يوفر خدمات التذاكر للنقل العام، وجاءت تلك الصفقات بهدف بناء ما تطلق عليه أوبر اسم منصة النقل ضمن المدن.
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