تأجيل إصدار الحكم على صحفيين من رويترز في ميانمار "بسبب مرض القاضي"

تأجل في ميانمار إصدار حكم قضائي يوم الاثنين في قضية صحفيين من رويترز اتهما بالحصول على وثائق رسمية سرية، إلى يوم الاثنين المقبل 3 أيلول/سبتمبر، وذلك بذريعة أن القاضي الذي سينطق بالحكم مريض، بحسب مصدر قضائي.

واتهم الصحفيان وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) بخرق قانون الأسرار الرسمية، وهي تهمة تصل أقصى عقوبة عليها إلى السجن 14 عاما.