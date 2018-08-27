حوّل مهرجان نوتينغ هيل الشهير شوارع العاصمة البريطانية لندن هذا الاثنين إلى بحر من الألوان وفضاء للموسيقى والغناء. وقد انضم المحتفلون إلى واحد من أضخم مهرجانات الموسيقى والرقص في الهواء الطلق في أوروبا. وشاركت في المهرجان عدة فرق لقرع الطبول وأخرى للرقص فوق عربات مزينة خصيصا للمهرجان.
مهرجان نوتينغ هيل الصاخب يترحم على أرواح ضحايا برج غرانفيل
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مهرجان نوتينغ هيل الصاخب يترحم على أرواح ضحايا برج غرانفيل
وقبل إنطلاق المهرجان إلتزم المشاركون 72 ثانية صمت على أرواح الضحايا الـ 72 الذين قضوا في حريق برج غرينفيل العام الماضي.
ووضع الموسيقيون الذين كانوا يرتدون أزياء ملونة أجهزتهم كإشارة احترام للضحايا وتم إيقاف أنظمة الصوت التي كانت تصدح بموسيقى الكاريبي ومختلف الأنواع الأخرى.
ويعتبر مهرجان نوتينغ هيل الذي يمر بالقرب من موقع الحريق، رمزا للتسامح بين الأعراق منذ إنطلاقه في الستينيات ويحتفل بالمجتمع الأفرو-كاريبي.
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