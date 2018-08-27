حلق أكثر من 50 متسابقاً من هواة الطيران الشراعي على ارتفاع يصل إلى 200 متر فوق مرتفعات جبال الأنديز في بوليفيا.
شاهد: هواة الطيران الشراعي يحلقون فوق جبال الأنديز
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شاهد: هواة الطيران الشراعي يحلقون فوق جبال الأنديز
وحضر المتسابقون من البرازيل وتشيلي والأرجنتين، بالإضافة للبلد المضيف إلى إيروبانا للمشاركة بالمسابقة التي شهدت عدة منافسات منفصلة كالطيران بارتداء أزياء احتفالية خاصة.
وانتشرت شعبية الطيران الشراعي في العالم خلال العشرين عاماً الماضية، وخاصة بمناطق جبيلة خلابة كجبال الأنديز في بوليفيا وعدة دول في أمريكا اللاتينية.