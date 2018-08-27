عطلة في سيبيريا بطلها زعيم الكرملين.
شاهد: عطلة "الزعيم بوتين"
شاهد: عطلة "الزعيم بوتين"
بعيدا عن السياسة ودهاليزها والحسابات والتوازنات الدولية، استرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض الوقت لقضاء عطلة قصيرة في جمهورية تيفا، جنوب سيبيريا حيث فضل الاستمتاع بالمناظر الطبيعة المحلية والتجول في الغابة. وقبل رحلته القصيرة إلى منطقة كيميروفو، أمضى بوتين عطلة نهاية الأسبوع على نهر ينيسي.
ورافق بوتين في هذه العطلة كل من مدير محمية سايانو شوشنسكي ورئيس جمهورية توفا، شوليبان كارا وول وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وكذلك ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف.
وقال السكرتير الصحفي لبوتين إن "الرئيس قضى يومي السبت والأحد في جمهورية تيفا على نهر ينيسي، حيث قام بالتقاط بعض الصور والإستمتاع بالطبيعة".
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