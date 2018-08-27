إنشاء برجيْ بثّ بارتفاع 380 مترا في ميناء نيغبو جوشان في محافظة زيجيانغ الصينية على قدم وساق.
شاهد: الصين تقيم أطول برجيْ بثّ في العالم
شاهد: الصين تقيم أطول برجيْ بثّ في العالم
لقد وصل العمال الصينيون حاليا إلى مستوى 320 مترا، وهم في المراحل الأخيرة من إتمام المشروع، وهم الآن بصدد التأكد من تثبيت مفاصل هيكل البرجين بإحكام، حتى يضمنوا مواصلة عملية الإنشاء بطريقة تضمن السلامة للجميع.
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ويقع ميناء نيغبو جوشان عند نقطة التقاء حزام طريق الحرير الاقتصادي وطريق الحرير البحري للقرن 21. ويعد هذا الميناء من أكثر الموانئ ازدحاما في الصين، مع وجود 242 طريقا بحرية تربطه بأكثر من 600 ميناء حول العالم.
وقد بدأت إدارة الطاقة الكهربائية الصينية ببناء البرجين بارتفاع هو الأعلى في العالم، لا للمحافظة على قدرة التزويد بالطاقة وسلامة حركة الملاحة البحرية فقط، بل للاستجابة أيضا لمبادرة الحزام والطريق، التي اعتمدت منذ 2103.
ويتوقع أن يتم الانتهاء من أشغال إنشاء البرجين في أكتوبر المقبل، كما يتوقع أن يم استغلالهما لتسهيل حركة سفن الشحن، وتأمين طرق التزود بالطاقة، وتأمين سلامة الطرق المائية.