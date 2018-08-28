صبي في التاسعة ينتحر بعد تعرضه للمضايقة بسبب مثليته الجنسية

لم تعرف ليا بيرس، حين أخبرها ابنها ذو التسع سنوات عن رغبته بالإفصاح عن ميوله الجنسية المثلية في المدرسة، بأن تلك الرغبة ستقوده للانتحار.

جمال مايلز أفضى إلى والدته حين كانت تقود سيارتها من المدرسة أنه يشعر بأنه مثلي الجنس، وكان رد الأم طبيعيا حيث أخبرت ابنها الخائف أنها ما زالت تحبه. وصارحها بأنه مثلي الجنس وأنه يفضل ارتداء ثياب الفتيات. وبعد فترة وجيزة أخبرها أيضا أنه سوف يقوم بإخبار أصدقاءه في المدرسة بذلك.

ويوم الخميس، بعد أربعة أيام فقط من بدء مرحلته الدراسية في الصف الرابع في مدرسة جو شوميكر الابتدائية في ولاية كولورادو، مات مايلز.