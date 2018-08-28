فيديو: حملة في اليابان لحماية أنثى الدلفين "هني"

"انقذوا هني"... هكذا صرخ مستخدمو تويتر بعد أن انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار التخلي عن أنثى الدلفين التي تدعى هني وعشرات البطاريق في معرض مهجور للأحياء المائية في اليابان منذ بداية العام.

أثارت هذه الأخبار احتجاجات نشطاء ومواطنين عاديين في اليابان هذا الأسبوع داعين لإنقاذ الحيوانات.