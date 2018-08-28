ازدحمت شوارع العاصمة الغانية أكرا بآلاف الأشخاص الذين قدموا من داخل البلاد ومن مختلف أنحاء العالم، لحضور مهرجان شاليوت السنوي، والذي اختتم قبل يوم أمس 26 أغسطس. وفي دورته الثامنة جمع المهرجان فنانين وهواة للفن، حتى يتفاعلوا مع الفضاءات العامة وأماكن المهرجان في أنحاء المدينة.
مهرجان أكرا يحول شوارع العاصمة الغانية إلى رواق للفنون
مهرجان أكرا يحول شوارع العاصمة الغانية إلى رواق للفنون
وعبر شعار المهرجان لهذه السنة عما يمكن أن يعكسه من تعابير مختلفة بشأن الهوية الإفريقية. وقد شارك 100 فنان في الفعاليات، وأعلن المنظمون عن حضور آلاف الزوار للاستمتاع بالبرنامج.
وقد استمر المهرجان سبعة أيام، وشمل ورشات عمل أفضت إلى مهرجان مفتوح على الجمهور في الشوارع.
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وكان هذا المرجان نظم أول مرة سنة 2001، واشتهر لكونه جعل من أكرا مركزا ثقافيا في غرب إفريقيا. وقد استغل البعض المناسبة لتكريم الأمين العام السابق للأمم المتحدة الراحل كوفي عنان، والحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي سيوارى جثمانه الثرى يوم الجمعة.
وكان عنان توفي قبل أيام في مستشفى سويسري عن عمر ناهز 80 سنة، إثر مرضه القصير.