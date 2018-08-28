ومن الهواء ما أصاب بالبلادة والغباء؟
دراسة: تلوث الهواء يسبب تراجعاً في معدلات الذكاء
دراسة: تلوث الهواء يسبب تراجعاً في معدلات الذكاء
أكدت دراسة صينية أن تلوث الهواء يتسبب بتراجع معدلات الذكاء عند الأشخاص الذين يعيشون في مدن مزدحمة وملوثة.
وحسب دراسة نشرتها مجلة "ب ن ا س" العلمية أمس الاثنين، فإن علماء صينين وجدوا انخفاضاً في درجات الاختبار في اللغة والرياضيات عند الذين تعرضوا لنسب تلوث مرتفعة.
ويرى العلماء أن ارتفاع تلوث الهواء يمكن أن يكون مرتبطًا بالإجهاد التأكسدي والالتهاب العصبي والانتكاس العصبي لدى البشر، وهي أمور تؤدي إلى تقليل نسب الذكاء.
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ووفق عضو فريق الدراسة والعالم في كلية "يال" للصحة العامة في أمريكا، شى تشن، فإن تأثير تلوث الهواء يمكن أن يكون أشد بالنسبة لأولئك الذين تتجاوز أعمارهم 64 عامًا، وأيضاً للرجال والأشخاص من ذوي التعليم المنخفض.
ووجد الباحثون من خلال الدراسة علاقة بين زيادة فترة تعرض الناس للهواء الملوث وبين ارتفاع نسب الأضرار اللاحقة بمعدلات الذكاء لدى أولئك الناس.
وتطرق العلماء إلى دور العوامل الفيزيولوجية في زيادة تأثير التلوث على الذكاء، وسجّلوا في دراستهم أن الرجال كانوا أكثر تضررًا من النساء، وذلك وفقاً لاختلافات في كيفية عمل الأدمغة الذكورية والإناث.
يذكر أن نسبة كبيرة من البشر تستنشق هواء ملوثاً، الأمر الذي أدى إلى انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة التي دفعت جمعيات ومؤسسات تعنى بالبيئة إلى الضغط على الحكومات من أجل التوصل لاتفاقات تحد من التلوث البيئي والتغير المناخي في العالم.
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