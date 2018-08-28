في الصين، أسعار القبور تتجاوز أسعار البيوت

يبدو أن ارتفاع الأسعار العقارية في الصين لا يجعلها مكانا يصعب العيش فيه فحسب، بل يتعدى ذلك لتكون مكانا يصعب الموت فيه أيضا.
فقد كشف تقرير أجرته وكالة بلومبيرغ المختصة في الإقتصاد والسوق العقارية أن أسعار القبور قد تجاوزت أسعار المنازل خلال السنوات الثلاث الماضية. وذلك وفقا لمجموعة فو تشو يوان الدولية، أكبر مزود عقاري للمقابر والمرافق الجنائزية في الصين.
قطعة الأرض المعَدّة للدفن والتي تشبه بمساحتها مساحة حصيرة اليوغا ارتفع سعرها بمقدار 41 بالمائة منذ النصف الأول من عام 2015 ليصبح حوالي 14800 دولارا (100483 يوان صيني) بينما ارتفع مؤشر أسعار المنازل في 70 مدينة صينية بنسبة 23 بالمائة الفترة نفسها.
يقول هاو هونغ، كبير الخبراء الاستراتيجيين في شركة بوكوم إنترناشيونال هولدينغز "العرض محدود جدا، لقد سمعنا أن بعض الأشخاص قاموا بشراء شقق في تشنغهاي لوضع رفاة موتاهم لانخفاض سعرها مقارنة بالمقابر الباهظة الثمن".
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