شاهد: عمال النظافة يفرغون "بريد الله" من حائط المبكى في القدس

باستخدام العصي، قام فريق من عمال النظافة الثلاثاء بإخراج الرسائل التي أودعها المؤمنون اليهود داخل حائط البراق المعروف لديهم بـ "حائط المبكى" في القدس. ويقوم المصلون اليهود بوضع رسائل االصلاة داخل شقوق الحائط.
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ويشرف حاخام الحائط مرتين في السنة على جمع آلاف الرسائل لضمان وجود مساحة كافية لوضع المزيد منها. ثم تدفن هذه الرسائل في جبل الزيتون في القدس وفقا للطقوس اليهودية.
وحائط المبكى من بقايا مجمع الهيكل ويعتبر اليهود الحائط الأثر الأخير الباقي من هيكل سليمان الذي تم تدميره في العام 70 ميلادي من طرف الرومان. وهو يقع تحت باحة مسجد الأقصى.
وأصبح الحائط مكانا للصلاة لدى اليهود في بداية القرن السادس عشر، وتعاظمت أهميته عندهم في القرن التاسع عشر حتى أصبح أهم المعالم اليهودية الدينية.
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