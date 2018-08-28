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فرنسا تطلب من دبلوماسييها تأجيل السفر غير الضروري لإيران

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فرنسا تطلب من دبلوماسييها تأجيل السفر غير الضروري لإيران

فرنسا تطلب من دبلوماسييها تأجيل السفر غير الضروري لإيران
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طلبت فرنسا من دبلوماسييها والمسؤولين بوزارة الخارجية تأجيل كل سفرياتهم غير الضرورية لإيران، مشيرة إلى محاولة تفجير تم إحباطها وتشديد الموقف الإيراني تجاه فرنسا.

المحاولة التي تم إحباطها كانت لتفجير عبوة ناسفة وسط تجمع نظمته جماعة إيرانية معارضة قرب باريس، واعتبرت ذلك علامة على موقف إيراني أكثر عدائية تجاه فرنسا.

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