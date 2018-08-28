ردود روحاني بشأن اقتصاد إيران لم تقنع والبرلمان يحمله المسؤولية

زاد الضغط على الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الثلاثاء، بعد أن استدعاه نواب البرلمان للرد على تساؤلات بشأن النمو الاقتصادي الضعيف وارتفاع الأسعار، إلا أن البرلمان لم يقتنع بردوده وأحال القضية إلى السلطة القضائية.

وقال روحاني، دفاعا عن أداء حكومته، إن المشاكل الاقتصادية بدأت فقط عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران، إلا أنه وفقا لنتائج التصويت بنهاية الجلسة لم يكن مثل هذا الرد مرضيا لكثير من النواب. وإذا لم يقتنع معظم أعضاء البرلمان بإجابات الرئيس فبإمكانهم اعتبار ذلك "انتهاكا للقانون"، وإحالة الأمر للسلطة القضائية.