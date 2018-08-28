الجيش الإسرائيلي يهدم منزل عائلة منفذ هجوم مستوطنة آدم

قام الجيش الإسرائيلي بهدم منزل أسرة فتى فلسطيني بالضفة الغربية كان قد قتل إسرائيليا في مستوطنة يهودية قبل شهر وتمّ القضاء عليه في وقت لاحق. وأظهر تسجيل مصور جرافة تهدم المنزل المكون من طابق واحد خلال الليل في قرية كوبر شمالي مدينة رام الله.
وكان محمد طارق إبراهيم دار يوسف الذي يبلغ من العمر 17 عاما قد اقتحم مستوطنة آدم يوم 26 يوليو-تموز وطعن ثلاثة مما أسفر عن مقتل يوتام أوفاديا، وقال الجيش إن أحد الذين أصيبوا في الهجوم أطلق الرصاص على المهاجم الفلسطيني وأرداه قتيلا.
وتحدث خالد أبو عيوش عم الفتى لوسائل إعلامية: "سياسة العقاب الجماعي معروفة لدى إسرائيل على مرّ التاريخ. إنها لا ترحم أحدا، ولا تأخذ بعين الاعتبار أنّ الذي نفذ العملية طفل دون 18 سنة، وأهله لا يعرفون شيئا عن هذا الموضوع، لقد حرموهم المأوى والسكن".
وتصف جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان عمليات الهدم هذه بأنها عقاب جماعي، في حين أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية هذه الممارسة التي يقول مسؤولون إسرائيليون إنها عقابية ورادعة للمهاجمين المحتملين.
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وفي التسجيل الذي بثه الجيش الإسرائيلي تمّت الإشارة إلى أنّ وحدات الجيش دخلت القرية أثناء الليل وقامت بهدم منزل منفذ الهجوم. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن عشرات الفلسطينيين ألقوا الحجارة والقنابل الحارقة والقنابل الأنبوبية على القوات التي ردت "بأساليب تفريق مثيري الشغب".
وتراجعت وتيرة عمليات الطعن والدهس بالسيارات التي ينفذها فلسطينيون منذ أواخر العام 2015 في الضفة الغربية لكن ظلت التوترات قائمة في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر-كانون الأول.
ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولة لهم في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وقد انهارت محادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية في العام 2014.