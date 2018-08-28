رسالة أخيرة من ماكين للشعب الأمريكي وكلمات شديدة اللهجة لدونالد ترامب: هذا نصها

رسالة أخيرة من جون ماكين العضو الجمهوري في مجلسِ الشيوخِ الأمريكي الذي رحل قبل يومين توجه فيها إلى الشعب الأمريكي أعرب فيها عن امتنانه لما حظي به من خلال خدمته كعسكري وكرجل سياسي معترفا أنه ارتكب أخطاء لكنه أمل أن تشفع له خدمته المتفانية لأمريكا وشعبها مقابل تلك الأخطاء.

ولم ينس "ثعلب السياسة" الأمريكية أن يغمز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياسته العدائية التي تهدف بحسب السياسي الجمهوري الراحل إلى عزلة أمريكا وشدد على المثل التي قامت عليها الأمة الأمريكية التي تصنع التاريخ على حد وصفه قبل أن يعرب عن ثقته في اجتياز البلاد هذه المرحلة الصعبة لأن شعب أمريكا لا يستسلم.

هذا هو نص الرسالة التي قرأها ريك ديفس المساعد السياسي لجون ماكين.

"إلى شركائي في الوطن الذين خدمتهم طيلة ستين عاما وخصوصا إلى مواطنيّ من سكان ولاية أريزونا. شكرا لكم على منحي شرف خدمتكم وعلى الحياة الزاخرة التي عشتها بفضل خدمتي في الجيش وفي الحياة السياسية. لقد بذلت جهدي أن أخدم أن بلدنا بكل شرف. لقد ارتكبت أخطاء لكن آمل أن حبي لأمريكا قد رجح الكفة مقابل تلك الأخطاء.

مواطنيّ الأمريكيين، لقد عشت ومت وأنا فخور بكوني أمريكيا. نحن مواطنو أعظم جمهورية في العالم.. أمّة مثُل لا أمّة قائمة على أساس الدم والأرض.

نحن محظوظون ونحن بمثابة نعمة للبشرية، إذا حافظنا على تلك المثل ومضينا بها قدما في وطننا وفي العالم.

إننا نُضعف عظمتنا إذا خلطنا بين الوطنية والخصومات القبلية التي تزرع البغضاء والكراهية والعنف في كافة أنحاء الكرة الأرضية.

إننا نضعف هذا العظمة إذا اختبأنا وراء الجدران بدل إزالتها. نحن نضعفها إذا شككنا في مثُلنا بدل أن نثق بأنها أكبر طاقة للتغيير كما كانت دائما.

نحن 325 مليون شخص لها آراؤهم التي يعتدّون بها ويعبّرون عنها بصوت عال. صحيح أننا نتخاصم ونتنافس وأحيانا ننال من بعضنا في النقاشات العامة الصاخبة. لكن ما يجمعنا هو أكثر بكثير مما يفرقنا. لو أننا فقط نتذكر هذا ونفترض أن جميعنا محبّ لوطنه فإننا سنستطيع أن نجتاز هذه الأيام الصعبة وسنخرج منها أقوى مما كنا في الماضي. ونحن دائما نفعل ذلك.

إن شعب أمريكا لا يستسلم أبدا وعزيمته لا تفشل أبدا. لن نختبئ أبدا من التاريخ لأننا نصنع هذا التاريخ.

وداعا يا شركائي في الوطن. فليبارككم الرب وليبارك أمريكا"