قلق أمريكي-ألماني بشأن تطور الوضع الإنساني في سوريا

قال مكتبا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين إنهما عبرا في اتصال هاتفي عن القلق بشأن التطورات في سوريا لاسيما الوضع الإنساني في المنطقة حول إدلب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان "دعا الزعيمان إلى تحرك دولي لمنع كارثة إنسانية في محافظة إدلب".