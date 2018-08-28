سيارة فيراري تباع بحوالي 50 مليون دولار في غضون عشر دقائق

بيعت سيارة فيراري من صنف "250 جي تي أو" تمّ تصنيعها في العام 1962 بمبلغ 48.4 مليون دولار، لتصبح بذلك أغلى سيارة كلاسيكية تُباع في مزاد علني، وقد استغرقت عملية البيع عشر دقائق فقط.

وحطمت هذه السيارة الرقم القياسي السابق البالغ 38.1 مليون دولار الذي بيعت سيارة به من نفس الطراز في العام 2014 وتمّ تصنيعها في العام 1963.

وتحمل‭ ‬سيارة‭ ‬السباق‭ ‬‮‬الخاصة ‭ ‬تاريخا‭ ‬عريقا،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬لهذا‭ ‬النوع‭ ‬الفوز‭ ‬بالعديد من سباقات "الفورمولا واحد"، ‬وعدة‭ ‬سباقات‭ ‬أخرى، ولهذا فقد بيعت ‬بمحرّكها‭ ‬وهيكلها‭ ‬الأصليين،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬ملكا‭ ‬لأحد هواة جمع‭ ‬السيارات‭ ‬الأميركي‭ ‬غريغوري‭ ‬ويتن‭.‬

كما تمّ بيع سيارة "إس إس جيه روديستر" التي يعود تاريخها لعام 1935 أيضاً بمبلغ 22 مليون دولار، محطمة الرقم القياسي لأغلى سيارة أميركية تباع في مزاد علني.