أظهر شريط فيديو التُقط الأحد في شاطئ كوستا دي لا لوز الإسباني الشهير بالسياحة وصول قارب مطاطي يقل العشرات من المهاجرين وسط دهشة المصطافين الذين قالوا مازحين في الفيديو أنهم "سينزلون في فندق الشاطئ حيث سيحصلون على خدمة كاملة".
شاهد: ذهول المصطافين لحظة وصول قارب مهاجرين إلى شاطئ باروسا السياحي في إسبانيا
شاهد: ذهول المصطافين لحظة وصول قارب مهاجرين إلى شاطئ باروسا السياحي في إسبانيا
هذا وأصبحت الشواطئ الإسبانية وجهة للمهاجرين القادمين من القارة الإفريقية بحكم موقعها الجغرافي في أوروبا حيث يفصل ما بين القارتين بعض الكيلومترات على مستوى مضيق جبل طارق.
وقام بعض المصطافين بالتصفيق لوصول القارب بسلام إلى الشاطئ ووصول المهاجرين إلى بر الأمان وقال أحد السياح مازحا "أنظروا إنهم يسيرون نحو فندق سانكتي بيتري ميليا".
وسرعان ما تدخلت السلطات المحلية وقامت باحتجاز 25 مهاجرا نزلوا من القارب 19 منهم قصرا، حيث تم إرسالهم إلى مراكز احتجاز المهاجرين. وقال متحدث باسم الحرس المدني إن جميع الركاب الذين تم اعتراضهم كانوا من المغرب.
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وفقا لصحيفة الباييس الإسبانية، فقد توافد حوالي 17605 مهاجر إلى إسبانيا بشكل غير قانوني عن طريق البحر منذ بداية هذا العام. وقالت الصحيفة إن البلاد تتقدم على إيطاليا واليونان كونها أصبحت الوجهة الأولى للأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.