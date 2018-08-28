معرض لمتعلقات نادرة لمارلين مونرو قبل بيعها في مزاد
أقيم معرض لمتعلقات شخصية وفنية خاصة بالنجمة السينمائية الأمريكية الشهيرة مارلين مونرو في مدينة بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنا. ومن بين المعروضات صورة كبيرة لها أهدتها مارلين للرئيس التنفيذي لاستوديو "فوكس القرن العشرين" كتبت عليها العبارة التالية "عزيزي بن، من اكتشفني واختار لي اسمي وآمن بموهبتي دون الآخرين لك حبي وشكري للأبد، مارلين."
وتعد بعض الصور من أهم الصور الموقّعة في تاريخ هوليوود والتقطت أثناء تصوير فيلم "حكّة السنة السابعة". وضم المعرض عددا كبيرا من الصور الشخصية لمونرو من طفولتها و15 قطعة من ثياب ارتدتها في أفلامها الشهيرة ومن بينها "الرجال يفضلون الشقروات" و"الأمير وفتاة الاستعراض".