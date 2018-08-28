أعلن وزير الدفاع الروسى الثلاثاء أن روسيا ستحتضن الشهر المقبل "فوستوك 2018" أكبر مناورة عسكرية تنظم منذ الثمانينات وذلك بمشاركة قرابة 300 ألف جندي وحضور الصين.
روسيا تنظم أكبر مناورة عسكرية منذ القرن الماضي بمشاركة الصين
روسيا تنظم أكبر مناورة عسكرية منذ القرن الماضي بمشاركة الصين
وقال سيرغي شويجو لوكالات أنباء روسية "ستكون هذه المناورات على شاكلة "زاباد 81" ولكن بطريقة موسعة" في إشارة إلى التدريبات التي جرت في أوروبا الشرقية عام 1981 وهي أكبر مناورة نظمها الإتحاد السوفياتي وحلفاؤه.
وسيجري تمرين "فوستوك 2018" في الفترة ما بين 11 إلى 15 سبتمبر/ أيلول في شرق سيبيريا والشرق الأقصى، بمشاركة وحدات من الجيش الصيني والجيش المغولي.
المناورات ستشمل بحسب المتحدث ذاته "أكثر من 1000 طائرة وحوالي 300 ألف جندي من جميع القوات تقريباً في المناطق العسكرية الوسطى والغربية".
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وأضاف الوزير بحماس "تخيلوا 36 ألف مركبة عسكرية تتحرك في نفس الوقت، الدبابات وناقلات الجنود المدرعة ومركبات القتال والمشاة وسيتم كل هذا بالطبع في ظروف تقترب من وضع القتال".
هذا وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق بأن تدريبات "زاباد 2017" شارك فيها 127 ألف جندي من روسيا وبيلاروسيا، فيما قال حلف الناتو إن روسيا حاولت قدر الإمكان التقليل من حجم هذه التدريبات.