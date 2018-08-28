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مباحثات روسية مع المعارضة السورية بشأن تسوية سلمية في إدلب

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مباحثات روسية مع المعارضة السورية بشأن تسوية سلمية في إدلب

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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نقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء عن وزير الدفاع سيرغي شويغو تصريحه اليوم الثلاثاء بأن الجيش الروسي يجري محادثات مع جماعات مسلحة في إدلب السورية الواقعة تحت سيطرة المعارضة للتوصل لتسوية سلمية.

ونقلت عنه قوله إن هدف محادثات إدلب هو التوصل لحل سلمي مشابه للتسويات التي جرى التوصل إليها في الغوطة الشرقية ودرعا.

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