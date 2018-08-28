خلال الزيارة التي تقوم بها إلى جنوب أفريقيا، قامت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتعلم بعض حركات الرقص المحلي على أنغام الموسيقى المحلية وذلك مباشرة بعد زيارتها إلى إحدى المدارس البريطانية في كيب تاون حيث تحدثت إلى طلاب ثانوية مكسي عن طموحاتهم المستقبلية.
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شاهد: تيريزا ماي تحتفل بالعلاقة الجديدة مع القارة السمراء برقصة أفريقية
ماي جربت الرقص المحلى واستمتعت بالموسيقى والرقص قبل أن تستعيد زمام الأمور وتعود إلى فحوى زيارتها إلى جنوب أفريقيا والتي تهدف إلى تقوية العلاقات الإقتصادية مع القارة السمراء خاصة بعد مرحلة خروج لندن من الإتحاد الأوروبي المقررة في مايو/ أيار 2019.
وأعلنت ماي التي تراهن على القارة الإفريقية أغن غلاف مالي بمبلغ 4.4 مليار يورو للإستثمار في أفريقيا قائلة أن بلادها ترغب في أن تصبح أول مستثمر في أفريقيا وأكدت من جنوب أفريقيا أول محطة لها في زيارتها الرفيعة المستوى التي ستشمل كل من نيجيريا وكينيا، "أستطيع ان أعلن اليوم عن طموح جديد، أرغب بحلول 2022 أن تصبح المملكة المتحدة المستثمر الأول لدول مجموعة 7 في أفريقيا".
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تابعت ماي في خطابها أمام المستثمرين الجنوب أفريقيين في كاب تاون "أرغب في بناء شراكة جديدة بين المملكة المتحدة وأصدقاءنا الإفريقيين مبنية على الأمل والأمن المتبادل".
كما تطرقت ماي إلى ضرورة خلق مناصب عمل في القارة السمراء وقالت "من مصلحة العالم بأجمعه أن نخلق مناصب شغل في أفريقيا بهدف مكافحة أسباب التطرف وعدم التكافؤ، من أجل القضاء أيضا على موجات تدفق المهاجرين وكذلك تشجيع التنمية النظيفة".
ويرافق ماي في جولتها الإفريقية التي تعد الأولى لزعيم بريطاني منذ العام 2011، وفدا يضم 29 من كبار رجال الأعمال.