قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتعرض لضغوط سياسية لتأبينه الفاتر للسناتور الراحل جون ماكين، إنه يكن كل التقدير للخدمات التي قدمها مكين للأمة وأمر يوم الاثنين بتنكيس الأعلام حدادا على وفاته.
ترامب ينصاع للضغوطات ويأمر بتنكيس الأعلام حداداً على وفاة ماكين
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ترامب ينصاع للضغوطات ويأمر بتنكيس الأعلام حداداً على وفاة ماكين
وأضاف ترامب في بيان "رغم خلافاتنا بشأن السياسة فإنني أحترم الخدمات التي قدمها السناتور ماكين لبلادنا، وتكريما له وقعت على قرار بتنكيس علم الولايات المتحدة حتى يوم دفنه".
و توفي ماكين، الذي رشح نفسه للرئاسة في 2008، يوم السبت الماضي عن 81 عاما.
وكان مكين يصارع نوعا شرسا من سرطان المخ بعد اكتشافه في يوليو تموز 2017 ولم يُشاهد في الكونجرس الأمريكي خلال 2018. وأجريت لمكين عملية جراحية في منتصف ابريل نيسان بسبب التهاب في الأمعاء.
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