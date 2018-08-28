قال خبراء بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن سببت خسائر شديدة في الأرواح بين المدنيين وبعضها قد يصل إلى جرائم حرب.
الأمم المتحدة: قوات التحالف وحركة الحوثي قامتا بممارسات وهجمات قد تصل إلى جرائم حرب
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الأمم المتحدة: قوات التحالف وحركة الحوثي قامتا بممارسات وهجمات قد تصل إلى جرائم حرب
وقال الخبراء المستقلون في أول تقرير لهم لمجلس حقوق الإنسان إن مقاتلي حركة الحوثي أطلقوا صواريخ على السعودية ومنعوا توزيع إمدادات في تعز وقصفوا المدينة الاستراتيجية من مواقعهم المرتفعة وإنهم أيضا مارسوا تعذيبا، وهو جريمة حرب.
وأضافوا أن قوات التحالف فرضت قيودا شديدة على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء مما حرم اليمنيين من إمدادات حيوية وهو ما قد يمثل أيضا جرائم دولية.
وأضاف التقرير بأن حركة الحوثي مارست تعذيبا وجندت أطفالا وهو ما قد يصل أيضاً إلى جرائم حرب.