واشنطن: لن نتخذ قرارات بشأن ميانمار إلا بعد مراجعة الحقائق المتاحة

على الرغم من تصريحاته بأن نتائج تحقيق الأمم المتحدة تدين ممارسات جيش ميانمار بحق الأقلية من مسلمي الروهينغا، إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أكد أن بلاده لن تتخذ قرارات بهذا الصدد إلا بعد تحليل الأدلة والمعلومات المتوفرة.

وقال المتحدث إن نتائج التحقيق التي نشرت يوم الإثنين تضيف إلى "معلومات متزايدة تشير إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان" من قبل قوات الأمن في ميانمار بحق الروهينجا المسلمين.