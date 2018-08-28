483 ألف دولار سعر الفيل الطائر دامبو بمزاد في ديزني لاند

أكد منظمو المزادات أنّ مزادا على المركبات والدعائم والقطع الفنية الخاصة بمتنزه ديزني لاند الترفيهي، الذي أصبح أحد أهمّ المقاصد في لوس انجلس، حقق أكثر من 8.3 مليون دولار.
وأشارت دار فان إيتون غاليريز للمزادات إلى أنّ لعبة سيارات على هيئة دامبو الفيل الطائر بيعت مقابل 483 ألف دولار، وهو ما يزيد عن أربعة أمثال السعر الذي كان مقدرا قبل المزاد، في حين استطاع الساحر الشهير ديفيد كوبرفيلد اقتناص حرف "دي" من فندق ديزني لاند مقابل مبلغ 86250 دولارا.
وكانت المجموعة المعروضة للبيع، والتي تتألف من 900 قطعة كبيرة إلى الحد الذي دفع منظمي المزاد وجامع المقتنيات الفنية والأثرية ريتشارد كرافت إلى تنظيم معرض بعنوان "هذا من ديزني لاند" طوال شهر أغسطس-آب في متجر سابق للمنتجات الرياضية زاره عشرات الآلاف. وأقام زوجان زفافهما هناك.
للمزيد:
انقطاع الكهرباء عن ديزني لاند في كاليفورنيا وسط زحام العطلات
المفوضية الأوروبية تريد التثبت من احترام متنزه ديزني لاند باريس للقواعد أوروبية
وبدأ كرافت، وهو وكيل في هوليوود، جمع المقتنيات قبل 25 عاما، مدفوعا بحنين للزيارات التي قام بها مع شقيقه الراحل لديزني لاند في جنوب كاليفورنيا. واحتفظ بكثير من المقتنيات ومن بينها لعبة سيارات دامبو في بيته.
وقال كرافت في بيان بعد المزاد الذي استمر يومين في مطلع الأسبوع: "لا أزال في حالة صدمة لأن دامبو والببغاء الناطق جوزيه وصناديق القمامة من ديزني لاند جعلتني أشعر كما لو أنني فزت في اليانصيب".
وبيع الببغاء الناطق جوزيه مقابل 425 ألف دولار وحطم المزاد عددا من الأرقام القياسية بالنسبة لملصقات ولافتات ديزني لاند.
وقال كرافت إنه سيتبرع بجزء من الدخل لمنظمتين تخدمان الأطفال الذين يعانون، مثل ابنته ديزي، التي تبلغ من العمر أربع سنوات، من خلل جيني نادر وذوي الاحتياجات الخاصة الأخرى.