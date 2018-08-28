خرج الآلاف من الفيتناميين إلى شوارع العاصمة هانوي مساء الاثنين ابتهاجاً بصعود منتخبها لكرة القدم إلى الدور النصف النهائي بدورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في إندونيسيا.
فرحة هستيرية تجتاح شوارع هانوي بعد صعود فيتنام إلى نصف نهائي دورة الألعاب الآسيوية
فرحة هستيرية تجتاح شوارع هانوي بعد صعود فيتنام إلى نصف نهائي دورة الألعاب الآسيوية
وتغلب المنتخب الفيتنامي على نظيره السوري بعد لقاء ماراثوني استمر لمدة 120 دقيقة بعد تعادل الفريقين سلبياً واحتكامهما للوقت الإضافي، حيث أحرز نغويين فان توان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 108 من عمر المباراة.
وتراقصت الجماهير الفيتنامية حاملة أعلام بلدها بشوارع هانوي وسط احتفالات استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
ويلاقي المنتخب الفيتنامي منتخب كوريا الجنوبية بالدور قبل النهائي للمسابقة يوم الأربعاء.
إقرأ أيضاً:
شاهد: انفعال مورينيو ومغادرته للمؤتمر الصحفي عقب هزيمة يونايتد من توتنهام
بعد تجدد شكواه.. اتحاد الكرة المصري يجتمع لبحث أزمة محمد صلاح
السعودية تحرز كأس العالم لذوي الإعاقات الذهنية بفوزها على الأرجنتين