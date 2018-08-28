شاهد: سيدة تبلغ من العمر 118 عاما ولاتزال تستمتع بحياتها وتغني وتعزف

جوليا فلوريس كولك تبلغ من العمر 118 عاما وتعيش في بوليفيا. ورغم سنواتها تلك، لاتزال تغني وتعزف على أوتار آلة الكوران الخمسة.
المسنة البوليفية شهدت حربين عالمتين وجميع ثورات بلادها وتغيرات قريتها الصغيرة التي كان تعداد سكانها فيما سبق ثلاثة آلاف شخص ووصل اليوم إلى 175 ألف شخص.
في بطاقة هويتها الوطنية تندهش أمام خانة تاريخ الميلاد ومحله، فلوريس ولدت في تعدين بقلب الجبال البوليفية في تاريخ السادس والعشرين من أكتوبر للعام 1900، ليتكون بذلك أكبر أنديزية في العالم.
المثير للدهشة، هو أن بوليفيا تتمتع بأعلى معدلات للوفاة في أمريكا الجنوبية، وفقاً للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي التابعة للأمم المتحدة.
شهادات الميلاد لم تكن موجودة في بوليفيا حتى العام 1940، وقد تم تسجيل المواليد سابقا مع شهادات المعمودية التي تقدمها الكنيسة. ومع ذلك، فإن بطاقة الهوية الوطنية لفلوريس كولك قد تم التصديق عليها من قبل الحكومة البوليفية.
ما سر تقدمها في العمر وتمتعها بصحة جيدة؟
السيدة العجوز لم تحافظ قط على نظام غذائي صحي بل أنها لا تقاوم أكل الكعك اللذيذ ذي السعرات الحرارية العالية لتمزجه مع مشروبات الصودا المضرة بالصحة، كما أنها لم تتزوج قط ولم يكن لها أطفال.
موسوعة غينيس
قالت متحدثة باسم موسوعة غينيس للأرقام القياسية إنها ليست على علم بتلقي أي طلب من قبل السيدة المسنة أو أهلها، فهي تستمتع بصحبة كلابها وقططها وديكها.
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