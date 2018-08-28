شاهد: انفعال مورينيو ومغادرته للمؤتمر الصحفي عقب هزيمة يونايتد من توتنهام

لم ينجح البرتغالي جوزيه مورينيو في قيادة مانشستر يونايتد للفوز على توتنهام ثالث أسبوع من الدوري الإنجليزي، حيثُ تلقى هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة.

وقضى جوزيه مورينيو فترة تدريب سيئة مع فريقه على خلفية معاناته من تعنت الإدارة معه في فترة الانتقالات الصيفية وعدم التعاقد مع صفقات جيدة.

وتشير مصادر مطلعة إلى أنّ علاقة مورينيو باللاعبين أصبحت في غاية التوتر بعد أن دخل في أزمة وصراع مع الفرنسي بول بوغبا الذي يرغب في الرحيل عن الفريق للانتقال إلى برشلونة.

جوزيه مورينيو هاجم الإعلام بشدة خلال مؤتمر صحفي: "آسف، عليكم إخباري بالشيء الأكثر أهمية لأنني لا أعرف ذلك. عندما أفوز بالمباريات، آتي إلى هنا وأجدكم غير سعداء عندما أفوز، وتقولون لي إنّ أهم شيء هي طريقة اللعب".