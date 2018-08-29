شاهد: شركة آيسر تنتج مرّة جديدة الكومبيوتر المحمول "الأرفع" في العالم

يبدو أن شركة Acer للتكنولوجيا ستبقى متربعة على عرش "أرفع كومبيوتر محمول" خلال الفترة القادمة، فما لبثت أن أصدرت قبل بضعة أشهر جهازها Acer Swift 7 الذي عد الأقل سماكة بين نظرائه في عالم الكومبيوترات المحمولة، حتى كشفت عن منتجها الجديد في معرض IFA 2018 في برلين والذي ينافس إصدارها السابق من حيث الحجم والوزن.
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الجهاز الجديد ستكون سماكته أقل من سنتيمتر واحد وسيزن أقل من كيلوغرام واحد، في حين أن النموذج الأحدث المتوفر حالياً (موديل 2018) والذي صدر مؤخراً تبلغ سماكته 0.89 سم، ووزنه 1.18 كيلوغرام.
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ومن المرجح أن يعود انخفاض الوزن في التصميم الجديد إلى الحواف التي ستكون أرق، وستتقلص إلى 4.27 ملليمتر، مما سيتيح إنتاج كومبيوتر أصغر بنسبة 15٪ مع الحفاظ على حجم الشاشة مقاس 14 بوصة للحصول على شاشة كبيرة جديدة تبلغ نسبة حجمها إلى الحجم الكلي 92%.
لم تقدم Acer حتى الآن أي معلومات بخصوص سعر الكمبيوتر المحمول أو توفره، وبالنظر إلى حداثة إصدار Swift 7 لعام 2018 ، من المرجح ألا نرى هذا الإصدار الجديد حتى عام 2019.