شاهد: النجمة كيت بلانشيت تدافع عن أقلية الروهينغا

طالبت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة والممثلة كيت بلانشيت الثلاثاء 28 أغسطس / آب الأمم المتحدة بعدم نسيان اللاجئين الروهينغا ومعاناتهم، وضرورة إيجاد حل لها.
تصريحاتها جاءت بعد نشر تقرير أعده محققون تابعين للأمم المتحدة، أكد أن جيش ميانمار نفذ حملة عسكرية قام فيها بقتل وتشريد واغتصاب بحق الروهينغا، وقالت:"مثلكم تماما، سمعت عن قصص معاناتهم، عن نساء تم تعنيفهن، وأناس فقدوا أشخاصا أعزاء على قلوبهم".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، أكد لمجلس الأمن على ضرورة وقف الصراع بين الجماعات العرقية، وقال:"لا توجد أعذار لتأخير إيجاد الحلول، والتي ستتيح المجال للناس للعودة إلى بيوتهم، بأمان وكرامة، وفق المعايير والقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وكان محققون تابعون للأمم المتحدة قد قالوا يوم الاثنين 27 أغسطس / آب إن جيش ميانمار ارتكب عمليات قتل واغتصاب جماعي في حق مسلمين من الروهينجا "بنية الإبادة الجماعية" وإنه ينبغي محاكمة القائد الأعلى للجيش وخمسة جنرالات بتهمة التخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وأضاف المحققون أن الحكومة المدنية بزعامة أونج سان سو كي سمحت بانتشار خطاب الكراهية ودمرت وثائق وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان، وأفادوا أن الحكومة ساهمت بذلك في تفويض ارتكاب فظائع".
وقادت القوات الحكومية حملة وحشية قبل عام في ولاية راخين ردا على هجمات شنتها جماعة جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان على 30 موقعا لشرطة ميانمار وقاعدة عسكرية.
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وفر نحو 700 ألف من الروهينجا ويعيش معظمهم في مخيمات للاجئين في بنغلادش المجاورة.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن العمل العسكري الذي تضمن حرق قرى "لا يتناسب على نحو صارخ مع التهديدات الأمنية الفعلية".