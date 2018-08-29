شاهد: النجمة كيت بلانشيت تدافع عن أقلية الروهينغا

طالبت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة والممثلة كيت بلانشيت الثلاثاء 28 أغسطس / آب الأمم المتحدة بعدم نسيان اللاجئين الروهينغا ومعاناتهم، وضرورة إيجاد حل لها.

تصريحاتها جاءت بعد نشر تقرير أعده محققون تابعين للأمم المتحدة، أكد أن جيش ميانمار نفذ حملة عسكرية قام فيها بقتل وتشريد واغتصاب بحق الروهينغا، وقالت:"مثلكم تماما، سمعت عن قصص معاناتهم، عن نساء تم تعنيفهن، وأناس فقدوا أشخاصا أعزاء على قلوبهم".

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، أكد لمجلس الأمن على ضرورة وقف الصراع بين الجماعات العرقية، وقال:"لا توجد أعذار لتأخير إيجاد الحلول، والتي ستتيح المجال للناس للعودة إلى بيوتهم، بأمان وكرامة، وفق المعايير والقوانين الدولية وحقوق الإنسان.