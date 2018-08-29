رغم الاقتصاد القوي 40% من الأسر الأمريكية لا تتمكن من تأمين قوتها اليومي

بالرغم من الاقتصاد القوي الذي تتمتع به الولايات المتحدة، إلا أن 40% من الأسر الأمريكية عانت العام الماضي لتأمين مستلزماتها الأساسية اليومية، ومن ضمنها تأمين الطعام والعناية الصحية وغيرها من أمور المنزل.

معهد أوربان الأمريكي كان قد أجرى استبيانا على حوالي 7600 شخص، أكدوا بمجملهم على أن المشاكل الصحية والدخل المنخفض هما أكثر صعوبتان يواجهها هؤلاء.

نتائج الدراسة التي نشرت الثلاثاء 28 أغسطس / آب، أكدت أن الأمريكيين يعانون مشاكل مادية رغم أن اقتصاد بلدهم قوي.

معدل البطالة في البلد عام 2017 كان حوالي 4.4% وهو معدل أفضل من سنوات قبله، لكن أن تحصل على عمل في الولايات المتحدة لا يعني أنك ستكون قادرا على تأمين احتياجات أسرتك الأساسية، بحسب ما قال مايكل كاربمان، أحد القائمين على الدراسة، والذي أكد بأن من بين في البيوت التي يعمل فيها شخص واحد فقط فإن أكثر من 30% يعانون مشاكل مادية.