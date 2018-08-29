الشرطة الهولندية تعتقل شخصاً هدد باستهداف منظم مسابقة كاريكاتيرية عن النبي محمد

قال يون رينسن، المتحدث باسم الشرطة الهولندية، يوم الأربعاء إنها اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 26 عاما للاشتباه بتهديده بمهاجمة السياسي اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، بسبب إعلانه عن تنظيم مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية، موضوعها النبي محمد.
وأضاف المتحدث أن الشرطة احتجزت الرجل، الذي لم تُحدد جنسيته، في لاهاي، الثلاثاء.
ومن المعتقد أن هذا الشخص نشر تسجيلا مصوراً على فيسبوك يوم الاثنين قال فيه إنه على مسافة خمس دقائق من مبنى البرلمان.
وأضاف في التسجيل الذي عرضته محطة (إن.أو.إس) التلفزيونية الوطنية أن فيلدرز سيكون هدفه الوحيد وأنه واثق من أن الله سيعينه على من يسخرون من النبي محمد.
وأصبح حزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة فيلدرز ثاني أكبر حزب في البلاد ويتبنى وجهات نظر شعبوية ومناهضة للإسلام.
ويخطط فيلدرز لتنظيم المسابقة في مكتب الحزب داخل مبنى البرلمان، ويقول إن من حقه تنظيمها بموجب قوانين حرية التعبير السارية في البلاد.
وقال مارك روته رئيس الوزراء الهولندي إنه لا يدعم المسابقة لكنه سيدافع عن حق فيلدرز عضو البرلمان في تنظيمها.
وقالت الشرطة إن المشتبه به سيمثل أمام أحد القضاة الخميس.
وفي باكستان، احتشد الآلاف في مدينة لاهور بشرق البلاد للمشاركة في مظاهرة نظمها حزب حركة لَبّيك الإسلامي للاحتجاج على المسابقة التي يخطط فيلدرز لتنظيمها.
ودعا زعيم الحركة خادم حسين رضوي إلى طرد السفير الهولندي من إسلام أباد.
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