علماء: درجة حرارة كوكب الأرض هي الأعلى خلال 120 ألف عام

ذكرت وكالة "ناسا" للطيران والفضاء الأميركية أن شهر تموز/يوليو وعلى مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة قد سجل درجة حرارة هي الأعلى منذ بدء حفظ السجلات في العام 1880، كما أنها قد تكون أيضا الدرجة الأعلى لحرارة كوكب الأرض منذ 120 ألف عاماً تقريباً.

ونقلت صحيفة ماشابل الأمريكية عن عالم المناخ ستيفان رامستورف رئيس قسم تحليل نظم الأرض في معهد بوتسدام لأبحاث التأثير المناخي، قوله: إن شهر يوليو/تموز الماضي، الذي اشتهر بالفعل بكونه سجل درجات حرارة عالية في القطب الشمالي وموجات حرارة قياسية، كان على الأرجح واحدا من أكثر الأشهر دفئا منذ المرحلة الجيولوجية المسماة "إيميان".

وكانت درجات الحرارة في تلك الفترة، التي استمرت من حوالي ما قبل 130 ألف عام إلى نحو 115 ألف عام، فوق معدل الحرارة في يومنا الراهن بنحو درجة إلى درجتين مئويتين، وفق المصدر السابق.