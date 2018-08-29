حرب تصريحات.. اتحاد الكرة المصري يرد على محمد صلاح

نشر اتحاد كرة القدم المصري اليوم ردا على حسابه في فيبسبوك يرد فيه على اتهامات اللاعب محمد صلاح، حول أسباب خسارة المنتخب في مباريات كأس العالم.
المهندس أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، والمتحدث الرسمي للاتحاد قال:"الاتحاد كعادته درس ما قاله اللاعب الدولي محمد صلاح بعناية شديدة بغية الارتقاء بالمنتخب الوطني ككل لا سيما أن الارتقاء بالمنتخبات الوطنية هو أحد الأهداف المباشرة التي عمل على تحقيقها مجلس إدارة الاتحاد منذ انتخابه قبل عامين".
وأكد مجاهد أن الاتحاد لم يبخل في دعم منتخب البلاد بلا حدود لتوفير كل سبل الراحة وتهيئة المناخ لأداء مهمته الوطنية، في إطار القوانين المصرية الملزمة ومن واقع الميزانية التي تشهد رقابة قانونية من كافة الجهات المعنية وهو الأمر الذي انعكس على مسيرة الفريق إذ تمكن من العودة إلى نهائيات الأمم الإفريقية والمنافسة عليها بعد غياب ٣ دورات متتالية والتأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عاما.
أوضح مجاهد أن الاتحاد ليس لديه أي غضاضة في تنفيذ كل ما هو في صالح الفريق ككل.
وألمح أن قيمة هذه الطلبات لا تذكر بجانب ما ينفقه اتحاد الكرة على المنتخب الأول، وأن الأمر لم يكن يحتاج إلى خطابات.
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