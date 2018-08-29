شاهد: ترامب يرفع "البطاقة الحمراء" بوجه الصحفيين في البيت الأبيض
استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في البيت الأبيض للحديث عن فوز الملف الثلاثي المشترك، الأمريكي والكندي والمكسيكي، بتنظيم كأس العالم 2026.
رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أهدى ترامب العديد من الهدايا الرمزية خلال الاجتماع في المكتب البيضاوي، بما في ذلك قمصاناً وبطاقات جزائية حمراء وصفراء والتي قال مازحاً أنها من الممكن أن تكون مفيدة في تعامل ترامب مع الصحافة.
تتنبأ إنفانتينو بأن النسخة 2026 ستكون أكبر حدث رياضي في العالم، بكل الأحوال لن يشهد ترامب الحدث أثناء وجوده في منصبه في عام 2026 ، حتى إذا فاز بفترة ولاية ثانية.