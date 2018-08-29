فيديو: مدينة ألمانية تزيل تمثالاً لأردوغان أثار جدالاً واسعاً في ألمانيا

قام رجال الإطفاء بمدينة فيسبادن بغرب ألمانيا اليوم الأربعاء بإزالة تمثال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضعه منظمو مهرجان فني قبل يومين.
ووضع منظمو مهرجان (اخبار سيئة) تمثالاً ذهبياً طوله أربعة أمتار لأردوغان بذراع ممتدة في ميدان الوحدة الألمانية بوسط المدينة يوم الإثنين وهو ما أثار وجوده رد فعل غاضبا من السكان المحليين.
لكن وسائل إعلام ألمانية ذكرت أن البعض كتب عبارات غرافيتي على التمثال إحداها (هتلر التركي)، بينما احتج مئات السكان على وجوده.
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وقالت الشرطة إنه حفاظا على سلامة الناس، استخدم رجال الإطفاء رافعة ضخمة لإزالة التمثال خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.
ويعيش في ألمانيا نحو ثلاثة ملايين نسمة من أصل تركي. ومن المقرر أن يزور أردوغان برلين يومي 28 و29 سبتمبر أيلول في إطار جهود لتحسين العلاقات التي شابتها خلافات على مجموعة من القضايا خلال الأعوام الماضية.
ونددت ألمانيا باعتقال تركيا لنحو 50 ألف شخص وإيقاف أو إقالة 150 ألفا آخرين منهم معلمون وقضاة وجنود بعد محاولة انقلاب على أردوغان في عام 2016.