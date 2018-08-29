بشرى سارة لعشاق الشوكولاتة.. تناول ثلاث قطع كل شهر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

من ذالمتعارف عليه أن كل ماهو مصنوع من السكر ضار بصحة الإنسان، أما اليوم فالأمر اختلف فقد اكتشف العلماء أن تناول ثلاثة قطع من الشوكولاتة كل شهر يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر التعرض لأزمات قلبية.

في بشرى سارة لعشاق الشوكولاتة، أشارت دراسة قدمت في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في ميونيخ إلى أن الاعتدال وليس الحرمان في أكل الشوكولاتة أمر أساسي في الحيلولة دون الإصابة بأمراض قلبية.

تطبيق الدراسة على نصف مليون شخص

اختبر فريق من الباحثين الدراسة على نصف مليون شخص بالغ عاقل بهدف تحديد تأثير استهلاك الشوكولاتة على صحة القلب، وخلصوا إلى استنتاج مفاده أن تناول ما يصل إلى ثلاث قطع من الشوكولاتة في الشهر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 23% مقارنة بأولئك الذين لا يأكلون أي نوع من أنواع الشوكولاته على الإطلاق.

ما الذي يحدث داخل الجسم عند تناول الشوكولاتة؟

الدكتور شاكريت كريتاناوونغ، أستاذ في كلية أيكان للطب في ماونت سيناي بنيويورك أشرف على الدراسة وشرح كيف يمكن لمادة الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة أن تفيد الإنسان، قائلا: "أعتقد أن الشوكولاتة هي مصدر غذائي هام للفلافونويد التي تعمل على الحد من الالتهاب وزيادة الكولسترول المفيد للجسم"، وأضاف أن استهلاك الفلافونويد يمكن أن يزيد من مستويات أكسيد النيتريك الموجود في جسم الإنسان، مما يزيد بدوره تدفق الدم ويحسن الدورة الدموية.

وفحص الفريق الذي أجرى الدراسة خمس دراسات منفصلة لأبحاثهم على نحو 575،852 شخصا.

لا إفراط ولا حرمان

ومع ذلك، فإن تناول الكثير من الشوكولاتة يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 17٪، فقد تحتوي الشوكولاتة على مستويات عالية من الدهون المشبعة، لذا أضاف الدكتور المختص: "أود أن أقول أن استهلاك الشوكولاتة الداكنة بشكل معتدل مفيد للصحة".

في وقت سابق من هذا العام ، خلصت دراسة أجريت في كاليفورنيا إلى أن تناول الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحتك العقلية من خلال تخفيف الضغط وتعزيز وظيفة الذاكرة.

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