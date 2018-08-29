الصليب الأحمر: أكثر 13 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية بسوريا

دقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ناقوس الخطر، عبر تغريدة، أحصت فيها الخسائر الإنسانية الحالية في سوريا. وعبرت اللجنة عبر التغريدة التي نشرتها الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من أغسطس آب عن مصداقية الأرقام وعنونت التغريدة بـ "سوريا اليوم".
وجاء في التغريدة أن نحو 13 مليون شخص باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن أكثر من ستة ملايين شخص أُجبروا على ترك منازلهم والنزوح لمناطق مجاورة. وأن أكثر من ستة ملايين أصبحوا لا يملكون قوت يومهم. وانتهت التغريدة بأن نحو ثلاثة ملايين محاصرين أو في مناطق يصعب الوصول إليها.
على الصعيد السياسي صرح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء أن بلاده ستشارك في محادثات تقودها الأمم المتحدة في جنيف الشهر المقبل لمناقشة المفاوضات بشأن دستور جديد لسوريا.
وأضاف المسؤول "الولايات المتحدة قبلت الدعوة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا للمشاركة في محادثات في جنيف يوم 14 سبتمبر".
وقال المسؤول إن الولايات المتحدة سيمثلها جيمس جيفري الممثل الخاص الجديد المعني بسوريا وجويل ريبورن مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص بسوريا.
وقالت الأمم المتحدة إن الاجتماع سيضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية وألمانيا والأردن وفرنسا ومصر.
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