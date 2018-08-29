خرج المئات من الصحفيين لليوم الثاني على التوالي بمدينة سراييفو عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك، في مسيرة احتجاجية تضامنا مع مراسل يعمل في قناة مستقلة تتبع لصرب البوسنة تعرض للضرب المبرح من قبل مجهولين.
مسيرات احتجاجية لصحفيي البوسنة تنديدا بالاعتداء على مراسل قناة صربية
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مسيرات احتجاجية لصحفيي البوسنة تنديدا بالاعتداء على مراسل قناة صربية
وتجمع الصحفيون المنددون بالفعلة في مركز المدينة في زينيتشا وجنوب موستار، وطالبوا بوقف الضغوطات والاعتداءات على زملاء المهنة، وحمل البعض لافتات كتب عليها "اوقفوا العنف ضد الصحفيين في البوسنة".
ويرقد فلاديمير كوفاتيتش مراسل قناة (بي إن تي في) في أحد المشافي بعد أن تعرض لاعتداء بالضرب مساء الاحد خارج منزله في بانيا لوكا المدينة الأساسية للصربيين في البوسنة.
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المشاركون قالوا ان حرية الصحافة في البوسنة تعيش وضعا يعد الأخطر منذ حرب البلقان (1992-1995)، والتي خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وأجبرت أكقر من نصف الساكن على الفرار قبل إبرام اتفاقية السلام.