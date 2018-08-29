خامنئي لا يستبعد التخلي عن الاتفاق النووي ويفقد الأمل في إنقاذه أوروبياً

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن إيران قد تتخلى عن اتفاقها النووي مع القوى العالمية بعد الانسحاب الأمريكي منه إذا لم يخدم مصالحها، ملقيا بشكوك على المفاوضات مع دول أوروبية لإنقاذ الاتفاق.
ونقل الموقع الرسمي لخامنئي اليوم الأربعاء عنه قوله "الاتفاق النووي وسيلة وليس غاية، وإذا خلصنا إلى نتيجة أنه لا يخدم مصالحنا الوطنية فبإمكاننا التخلي عنه".
وأضاف أن على طهران أن "تفقد الأمل" في أن تنقذ أوروبا الاتفاق.
وقال خامنئي خلال اجتماع مع الرئيس حسن روحاني ومجلس الوزراء إن طهران لن تتفاوض مع المسؤولين الأمريكيين "الوقحين" على أي مستوى للتوصل لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي.
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تصريحات خامنئي بشأن الموقف الأوروبي تجاه الاتفاق النووي الإيراني تأتي بعد يومين من تصريحات للرئيس حسن روحاني عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حين قال إن "بلاده تتوقع من الشركاء الباقين في الاتفاق النووي التعجيل بالحفاظ عليه".
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله "أوفت إيران بكل تعهداتها في الاتفاق النووي وبالنظر إلى الانسحاب الأحادي من أمريكا... فإنها تتوقع من الشركاء الباقين إدارة برامجهم على نحو أسرع وأكثر شفافية".
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