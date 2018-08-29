إذا كنت من هواة "الشيشة"، أو من مدمنيها، فهناك عنوان جديد تستطيعي أن تقصديه في العاصمة الألمانية، برلين.
شاهد: مقهى "شيشة" مخصص للنساء فقط في برلين
شاهد: مقهى "شيشة" مخصص للنساء فقط في برلين
ففي حي كروزبرغ المعروف، بخليط جنسيات سكانه، من عرب وأتراك، وبشوارعه المليئة بمقاهي الشيشة والدخان، افتتح محمد أرميه مقهى جديداً يقدم الشيشة للنساء فقط ويحظر دخول أي رجل إليه بما فيهم هو نفسه.
ويهدف المقهى الجديد المسمى "ليدي هوكا" لخلق مساحة خاصة بالنساء حيث يمكنهن الاستمتاع وتدخين الشيشة دون إزعاج.
هذه الفكرة التي يقوم عليها المقهى قد توحي بأن المقهى وجد أساساً للنساء المسلمات اللاتي يستطعن إزالة أغطية رأسهن والتصرف بحرية في غياب الرجال، إلا أن هذا فقط جزء من الصورة، حيث يقول مالك المقهى أن نساء من جنسيات عدة يقصدنه بمن فيهن الألمانيات والبريطانيات.
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ويطمح محمد لخلق مساحات أكثر للنساء، خارج نطاق العاصمة فحسب، في مدن ألمانية أخرى كهامبورغ وفرانكفورت مثلاً بعد النجاح الذي حققه في هذا المشروع، فمثلاً أثناء عطل نهاية الأسبوع يحجز المقهى الذي يتسع لستين شخصاً بالكامل، وبعض الزبونات يقمن بحجوزات مسبقة قبل أسبوع من موعد زيارتهن.
وتقول جمعية الفنادق والمطاعم في ألمانيا إن الخدمات الموجهة للنساء فقط هي توجه آخذ بالاتساع يوماً بعد يوم، وتقول ستيفاني هيكيل المتحدثة باسم الجمعية "المزيد والمزيد من الشركات تركز على مجموعات محددة من الضيوف أو الأساليب وتطور عروضاً تستهدف مجموعات متشابهة في الخصائص كالتفكير أو العمر."