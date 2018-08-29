وسط حصار خانق يرزح تحته قطاع غزة ونقص الموارد في شتى المجالات الحيوية، يعود مئات آلاف الأطفال إلى مقاعدهم الدراسية مفتتحين عاماً جديداً وسط مخاوف من عدم تمكن مدارس القطاع من الاستمرار بأداء مهامها بعد تراجع كبير في ميزانية الأونروا التي تمول العديد من المدارس.
الحياة تعود لمدارس "الأونوروا" في غزة وسط تخوف من عجز مالي هائل قد يؤدي لإغلاقها
الحياة تعود لمدارس "الأونوروا" في غزة وسط تخوف من عجز مالي هائل قد يؤدي لإغلاقها
هذا العجز الكبير في الميزانية يعود إلى قطع الإدارة الأمريكية نحو 300 مليون دولار من المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للأونروا باعتبارها المساهم الأكبر، ما يهدد نحو 274 مدرسة عاملة في القطاع، حيث أن التمويل المتوفر يكفي فقط لنهاية شهر أيلول/ سبتمبر، وبالتالي مصير نحو 281 ألف طالب مهدد الآن.
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وفي الوقت الذي يصل فيه العجز المالي لـ217 مليون دولار ويهدد كل برامج الأونروا، تقول إدارة ترامب إن هذه الخطوة تهدف للضغط على المنظمة للقيام بـ"إصلاحات جذرية".
ويتلقى نحو 280 ألف طالب تعليمهم الأساسي في مدارس الأونروا في حين يلتحق نحو 100 ألف آخرين بالمدارس الحكومية في القطاع.