قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني "على حق" باعتباره "خصماً رئيسياً" لهما في أوروبا بخصوص قضية المهاجرين.
ماكرون ينصب نفسه خصماً لزعماء أوروبا المعادين للهجرة
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ماكرون ينصب نفسه خصماً لزعماء أوروبا المعادين للهجرة
وقال رداً على الصحفيين خلال زيارة يقوم بها للدنمارك: "لن أستسلم للقوميين وأولئك الذين يدافعون عن خطاب الكراهية هذا، إذا أرادوا أن يرونني خصماً لهم، فهم على حق".
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ويتخذ الزعيمان الأوروبيان مواقف متشددة بخصوص قضية الهجرة واللجوء، وأثار سالفيني الجدل مؤخراً وخضع للتحقيق على خلفية أزمة سفينة "ديتشوتي" ومنعه للمهاجرين من النزول من على متنها واتهامه للاتحاد الأوروبي بالتقصير حيال الأزمة وعدم التحرك.