الشرطة المغربية تلقي القبض على عصابة أفرادها متهمون بارتكاب جريمة اغتصاب جماعي

ألقت الشرطة المغربية القبض على 12 شاباً تتراوح أعمارهم بين 19 و 27 عاماً، بتهمة اغتصاب مراهقة، حسبما ذكر مسؤول قضائي في قضية أثارت غضباً واسعاً في المملكة المغربية.

حروق وندوب على الجسد

وفي شريط فيديو نشر على الإنترنت الأسبوع الماضي، قالت خديجة أوكارو، 17 سنة، إن أعضاء "عصابة خطيرة" خطفوها واحتجزوها لمدة شهرين، واغتصبوها وعذبوها.