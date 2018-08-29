الأمير هاري وزوجته لن يحصلا على الحضانة الكاملة لأبنائهما

لفتت صحيفة الإندبندنت البريطانية النظر إلى حقيقة مدهشة مفادها أن الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ليس من حقهما التمتع بالحضانة الكاملة لأبنائهما مستقبلاً.
ولم يمر سوى أشهر قليلة على الزواج الملكي لهاري من الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، إلا أن الملايين حول العالم يتلهفون لرؤية أبنائهما الذين قد يتقلدون عرش المملكة المتحدة مستقبلاً.
ويقول تقرير الجريدة إن قانوناً بريطانياً صدر منذ 300 عام يعطي حق حضانة أبناء الأمراء للملك أو الملكة، ما يعني أن الملكة إليزابيث هي الوحيدة صاحبة الحق في الحضانة الكاملة لأحفادها وأبنائها.
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ويُعرف القانون العتيق "بالامتياز المتعلق بالعائلة المالكة" وتقول الخبيرة الملكية مارلين كونيج إنه يعود لعهد الملك جورج الأول عام 1717 حين نشب خلاف بينه وبين ابنه الأمير جورج الثاني على اختيار الأب الروحي لابن الأمير.
وقام الملك آنذاك بأمر البرلمان بالتدخل لإصدار القانون الذي منح الملك حق اختيار الأب الروحي لحفيده بشكل منفرد.
وطبقاً لكونيج، وقف القانون رادعاً أمام رغبة الأميرة ديانا باصطحاب أبنائها الأميرين هاري وويليام للعيش معها بأستراليا إبان طلاقها من الأمير تشارلز عام 1994.